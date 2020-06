Volkswagen svilupperà il proprio software e sistema operativo entro il 2024

Il fatto che la Volkswagen ID.3 raggiunga i clienti con alcune funzionalità a più livelli e che necessiti di un aggiornamento del software, è un evento quasi senza precedenti nel settore. Gli esperti hanno sottolineato l’eccessiva corsa del marchio tedesco durante lo sviluppo del software in questione, come la causa principale di questo errore che verrà risolto in seguito. Volkswagen non vuole che questa circostanza si verifichi di nuovo, quindi ha deciso di avviare immediatamente il dipartimento dedicato esclusivamente allo sviluppo di questa tecnologia di controllo e di un sistema operativo che verrà montato su tutti i modelli futuri . E, inoltre, da solo, senza associazioni con altri produttori o fornitori , il che implica un investimento maggiore, non inferiore a 7 miliardi di euro.

Volkswagen ha deciso di avviare immediatamente i lavori per lo sviluppo di un proprio software per auto

Il nuovo dipartimento, che accumula un lungo ritardo, inizierà il 1 ° luglio e con l’obiettivo che il sistema operativo battezzato come “VW.OS” sia pronto e senza guasti entro il 2024. Il marchio tedesco riconosce di avere avuto conversazioni con consulenti e specialisti esterni, ma desidera realizzare da se tutti i componenti. L’idea è un’architettura completa, compresa anche l’intera rete elettronica.

Questa è la risposta di Volkswagen ai problemi subiti di recente, inclusi quelli relativi alla nuova Golf. La vettura infatti ha registrato problemi con il software e con la chiamata di emergenza. L’architettura incompleta non ha supportato correttamente i nuovi sistemi embedded, che sono sempre più sofisticati e con maggiore complessità.

Volkswagen sottolinea che molti dei problemi nel software vengono rilevati nelle diverse fasi dell’integrazione, aggiungendo nuove funzioni più tecnologiche a quelli già disponibili, ad esempio, la guida autonoma o i sistemi avanzati di assistenza alla guida che richiedono più risorse tecniche, poiché il loro funzionamento dipende anche dal telaio.

