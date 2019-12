Volkswagen Tacqua è il nome del nuovo suv della casa tedesca

Volkswagen Tacqua è il nome del nuovo suv che la casa automobilistica di Wolfsburg ha deciso di lanciare nelle scorse ore nel mercato auto cinese. Si tratta di un modello che sarà prodotto dalla joint venture che Volkswagen mantiene con FAW. Il veicolo raggiungerà i concessionari nel corso del 2020. Si tratta di un modello compatto dalle dimensioni di Volkswagen T-Cross. Proprio per questo motivo sembra difficile che il modello possa arrivare dalle nostre parti. La nuova Tacqua cerca di assomigliare ai modelli disponibili nel vecchio continente ed in particolare proprio al T-Cross come si evince da alcuni elementi quali gruppi ottici con tecnologia LED.

Ecco il nuovo suv Volkswagen Tacqua che la casa tedesca lancerà nel 2020 in Cina

Per quanto riguarda la gamma dei motori, la nuova Volkswagen Tacqua sarà disponibile con una selezione di motori a benzina. L’opzione di accesso sarà un motore TSI da 115 litri da 1,5 litri mentre, un passo sopra, troveremo un motore da 1,4 litri da 150 CV rispettivamente. Segnaliamo che nella gamma i clienti potranno scegliere tra quattro livelli di allestimento: Trendline, Comfortline, Highline e R-Line.

Tutte le versioni del suv saranno dotate di trazione anteriore. Non si esclude però che in futuro possa arrivare almeno una versione con trazione integrale. Per quanto riguarda il prezzo il nuovo Volkswagen Tacqua sarà disponibile sul mercato cinese a partire da 14.710 €. Le prime consegne dovrebbero avvenire intorno alla metà del prossimo anno.

