Volkswagen Tiguan raggiunge un clamoroso traguardo

Volkswagen Tiguan ha raggiunto un traguardo davvero importante. La famosa vettura della casa automobilistica di Wolfsburg infatti ha accumulato non meno di 6 milioni di unità prodotte da quando è stato lanciato sul mercato nel 2007. Il nuovo record di vendite è stato raggiunto quando la seconda generazione è a metà della sua vita commerciale e con l’aggiornamento del SUV compatto ormai ad un passo. Volkswagen Tiguan è ovviamente molto lontano dal raggiungere il livello di Volkswagen Polo, Golf e Passat, ma è innegabile che al momento la Tiguan sia uno dei modelli più venduti e uno dei più importanti per il marchio Wolfsburg.

Il veicolo è arrivato nella gamma di Volkswagen nel 2007 per colmare il divario tra i modelli compatti e il segmento D essendo il secondo SUV per dimensioni dopo il Touareg. Ma gli studi di mercato effettuati hanno indicato il suo successo commerciale. Il Tiguan è diventato un riferimento nella sua categoria e con una forte domanda che ha costretto la produzione mondiale a essere divisa in quattro posizioni strategiche: Germania, Russia, Cina e Messico.

Il 2019 in particolare è stato un vero trionfo per Volkswagen Tiguan: 910.926 unità sono state prodotte in tutto il mondo. Il successo della prima generazione era dovuto al design accattivante, alla qualità di produzione e da una gamma di motori molto ampia.

La seconda generazione della Volkswagen Tiguan è arrivata nel 2016, più grande e con un cambiamento radicale nel suo design, molto più sofisticato e sportivo , ha aperto il marchio a nuovi clienti, includendo anche una versione più lunga che consente tre file di sedili o un enorme volume di carico, il Tiguan Allspace.

