Volkswagen Tiguan X Coupe: ecco come potrebbe essere

Dopo gli avvistamenti degli ultimi prototipi di sviluppo della futura Volkswagen Tiguan X Coupe, che è stata recentemente avvistata in Cina, abbiamo già le prime ricreazioni dell’aspetto finale di questa variante coupé crossover del modello più venduto di Volkswagen oggi. Questa serie di rendering sono opera della designer Nikita Chuiko e sono stati originariamente pubblicati sul sito web russo Kolesa . Come al solito nel lavoro di questo designer, questi schizzi sono chiaramente basati sulle forme e sui tratti degli ultimi prototipi avvistati, quindi queste ricreazioni hanno un aspetto abbastanza preciso e vicino a quello del futuro modello definitivo.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Volkswagen Tiguan X Coupe

Anche se parliamo di questo modello da diversi anni, la verità è che fino ad ora non siamo stati così vicini a vedere una variante di produzione definitiva. Come la Volkswagen Tiguan R , il progetto per questa variante coupé ha subito notevoli ritardi. L’azienda tedesca non ha ancora rivelato alcun dato sul modello, quindi non sappiamo cosa abbia motivato l’azienda a ritardare questo progetto, ma sicuramente sarà stato privilegiare altri modelli e sviluppi. Come potrebbe essere il caso della nuova gamma di veicoli elettrici ID Volkswagen.

A livello estetico troviamo un crossover chiaramente correlato al restyling di Volkswagen Tiguan ancora inedito, sebbene la carrozzeria e le caratteristiche si siano evolute in modo significativo. L’area più caratteristica è, senza dubbio, la sua parte posteriore. Poiché il tetto orizzontale e il lunotto posteriore verticale scompaiono per lasciare il posto a un profilo che cade dolcemente dal montante centrale . Questa immagine è molto simile a quella di altri SUV coupé sul mercato.

A livello tecnico, questa nuova coupé crossover sarà basata sulla Volkswagen Tiguan L e quindi sulla piattaforma Volkswagen MQB , quindi utilizzerà i motori trasversali a 3 e 4 cilindri che di solito troviamo nei modelli basati su questa architettura flessibile. Si ritiene che la nuova Volkswagen Tiguan X Coupe avrà motori di 3 e 4 cilindri sovralimentati da 1,5 a 2,0 litri, sia benzina che diesel, con la possibilità di includere un meccanico ibrido plug-in e un blocco fino a 300 cavalli per un presunta versione R. Anche se la verità è che il marchio non ha ancora confermato il lancio del modello, quindi queste sono semplici speculazioni basate sul posizionamento di questo futuro crossover coupé.

