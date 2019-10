Volkswagen vende Lamborghini? ecco la verità

Il gruppo Volkswagen potrebbe vendere o separare dal suo business Lamborghini un po’ come fatto da Fiat Chrysler con Ferrari secondo quanto rivelato da Bloomberg. Herbert Diess, CEO di Volkswagen, vorrebbe concentrare l’attività del gruppo sui tre marchi principali Volkswagen, Audi e Porsche. Questo almeno secondo quanto anticipato dalla famosa agenzia di stampa americana.

La direzione del gruppo avrebbe già avviato il processo di creazione di un’entità legale separata per Lamborghini, secondo gli analisti di Aurel BGC. Tuttavia, il management ha indicato che non ha intenzione di vendere o scorporare il suo marchio Lamborghini.

Lamborghini secondo Bloomberg potrebbe presto dire addio a Volkswagen

“Vi sono, tuttavia, indicazioni che in effetti favoriscono la rifocalizzazione del gruppo di 12 marchi, che ha paura di essere troppo dispersivo in un momento in cui il settore si trova ad affrontare molteplici sfide”, afferma Aurel BGC. “La valutazione di Lamborghini potrebbe superare i 10 miliardi di dollari, molto meno della Ferrari, ma significativamente più di Aston Martin” aggiunge l’analista. Per il momento il gruppo di Wolfsburg smentisce ma non tutti sembrano convinti dalle dichiarazioni dei portavoce del produttore tedesco.

Tra l’altro la Casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese non sarebbe l’unico brand su cui i vertici del Gruppo tedesco starebbero facendo delle valutazioni. L’ipotesi di scorporo da Volkswagen potrebbe riguardare infatti anche Ducati e Bugatti. Di Ducati si era già parlato in passato ma Volkswagen aveva sempre smentito anche a causa del no dei potenti sindacati tedeschi, che non vedono di buon occhio una simile operazione per i propri assistiti. Vedremo dunque nelle prossime settimane se arriveranno nuovi aggiornamenti sul futuro di Lamborghini.

