Volvo conferma la versione elettrica della prossima XC90

Volvo lancerà una versione elettrica della sua prossima generazione XC90, prevista per il 2022 circa. La XC90 di terza generazione sarà il primo modello basato sull’architettura SPA aggiornato che viene già usata per tutte le versioni di nuova generazione di Volvo serie 60 e 90. Confermando la notizia, il capo della casa svedese Håkan Samuelsson ha anche rivelato l’arrivo di una nuova serie 40.

Non è ancora noto se si tratterà di una sostituzione diretta per la berlina della famiglia V40 recentemente interrotta, ma Samuelsson ha affermato che l’azienda “ha la necessità di un’altra piccola auto premium” con un focus particolare sull’Europa e che ci sono “piani per fare più modelli per le famiglie ”.

La serie 40 si espanderà inizialmente con la versione elettrica di XC40 entro la fine dell’anno. La strategia di Volvo per le auto elettriche è quella di offrire versioni elettriche dei modelli esistenti piuttosto che creazioni su misura – un ruolo che ritiene abbia coperto con il suo nuovo marchio di auto elettriche ad alte prestazioni Polestar.

Oltre ad essere offerto come EV, il prossimo XC90 continuerà ad essere offerto come un ibrido plug-in e forse anche come ibrido leggero. Non ci saranno opzioni diesel, tuttavia, perché Volvo prevede di non offrire più diesel. Infine il numero uno di Volvo ha confermato che la XC90 e le altre future vetture della casa svedese saranno tutte offerte con un elevato grado di potenziale guida automatizzata sulle autostrade.

