Volvo e Waymo insieme per lo sviluppo della guida autonoma di livello 4

Nuova alleanza nel campo della tecnologia di guida autonoma di livello 4. Se qualche giorno fa abbiamo assistito al divorzio tra BMW e Mercedes per una successiva collaborazione della seconda con il gigante del computer NVIDIA, oggi è stata appena annunciata un’altra importante associazione tra Volvo e Waymo. I due hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo delle tecnologie necessarie per intraprendere i futuri modelli del marchio svedese, Polestar e Lynk & Co. Ma, a differenza del marchio tedesco, questi non hanno fissato alcun termine per l’applicazione della tecnologia nei modelli di produzione in serie, quindi non è noto quando verrà rilasciata la funzionalità di livello 4 su queste vetture.

Nuova alleanza nel campo della tecnologia di guida autonoma di livello 4 tra Volvo e Waymo

Il lavoro coinvolgerà l’integrazione della tecnologia di guida autonoma di Waymo, il Waymo Driver , in una nuova piattaforma per auto elettriche, quindi sappiamo chiaramente già che debutterà in modelli di mobilità sostenibile. La nuova collaborazione dimostra la convinzione dei produttori che il livello 4 sarà il massimo consentito, sapendo che non ci sarà mai un quadro normativo in tutto il mondo che permetterà la guida autonoma di livello 5 e cioè quella in cui le auto non hanno nemmeno il volante.

Il livello 4 ha già la tecnologia più avanzata per delegare il compito di guidare direttamente al veicolo, tuttavia in essa il conducente può riprendere i controlli quando necessario. I leader delle due società hanno parlato, concordando sul fatto che si tratta di una “pietra miliare storica”. Henrik Green, direttore dello sviluppo Volvo, spiega che “Le auto a guida autonoma hanno il potenziale per aumentare la sicurezza del traffico a un livello senza precedenti e rivoluzionare il modo in cui le persone vivono, lavorano e viaggiano”.

Ti potrebbe interessare: Volvo XC100: la nuova SUV Coupe elettrica sarà una versione più elegante della Xc90

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube