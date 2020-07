Volvo: elettrificazione fondamentale per crescere dopo il coronavirus

Il capo di Volvo Hakan Samuelsson ritiene che la forte attenzione dell’azienda all’elettrificazione e alla connettività lo aiuterà a raggiungere una crescita a lungo termine nonostante la pandemia di coronavirus che ha colpito vendite e ricavi nella prima metà del 2020. La società svedese ha venduto 269.962 auto in tutto il mondo tra gennaio e giugno 2020, con un calo del 20,8% rispetto ai 340.826 venduti nello stesso periodo dell’anno scorso. Volvo ha registrato una perdita operativa di 989 milioni di corone svedesi. I ricavi sono diminuiti del 14,1 per cento.

Secondo il CEO di Volvo la chiave per tornare a crescere dopo la pandemia di coronavirus è l’elettrificazione

Mentre le vendite di Volvo in Europa, dove la maggior parte dei paesi ha introdotto misure di blocco tra marzo e giugno, sono diminuite del 29,5% a 123.198 unità, ci sono stati segnali incoraggianti dalla Cina. Mentre le vendite in quel mercato sono state colpite da misure di blocco nel primo trimestre, le vendite sono aumentate di anno in anno negli ultimi tre mesi e le vendite complessive del primo semestre di Volvo nella regione di 65.741 unità sono diminuite solo del 3,0% su base annua- anno. Le vendite negli Stati Uniti sono diminuite del 13,7% nel primo semestre, ma sono aumentate anche di anno in anno a giugno.

Un altro segnale positivo per Volvo è stato il successo dei suoi modelli ibridi plug-in, con i 38.000 venduti con un aumento del 79,8% nella prima metà del 2019. Rappresentano anche quasi un quarto di tutte le vendite europee di Volvo. Con il recente lancio dell’ibrido plug-in XC40 T5 Recharge, l’azienda offre ora un ibrido plug-in di ogni modello della sua gamma, nell’ambito di una forte attenzione all’elettrificazione attraverso la sua nuova linea di ricarica. Volvo vuole che i veicoli completamente elettrici rappresentino la metà delle sue vendite entro il 2025, con gli altri ibridi. La versione elettrica di XC40 verrà lanciata entro la fine dell’anno.

