Volvo offre una garanzia a vita sui pezzi di ricambio originali dei suoi modelli

Da sempre gli automobilisti chiedono alle case automobilistiche garanzie più lunghe sui pezzi di ricambio delle proprie automobili. Volvo è andata oltre, dando a queste parti una garanzia a vita negli Stati Uniti. Una copertura che ora ha deciso di estendere in tutti i rivenditori ufficiali dell’azienda svedese in Europa, a condizione che il cliente li installi direttamente presso la concessionaria. Questa è l’unica condizione per poter disporre a vita di pezzi di ricambio per la propria auto.

Volvo ha deciso di estendere anche ai suoi clienti europei la garanzia a vita su alcune parti delle sue auto

Volvo rileva che questa garanzia non ha limiti di tempo, quindi si estende fino alla fine del ciclo di vita del veicolo, anche se il proprietario sceglie di consegnarlo a un rivenditore come parte del pagamento per l’acquisto di un’auto nuova o usata a un’altra persona. Se la condizione è soddisfatta, il cliente non pagherà per una seconda riparazione se il componente o la parte presenta difetti di materiale o di fabbricazione e si consuma prematuramente per uno di questi motivi.

In altre parole, questa garanzia a vita non copre le parti naturalmente usurate o danneggiate da una guida errata, ma le ore di lavoro necessarie per il loro assemblaggio. Pertanto, elementi come le spazzole dei tergicristalli o le pastiglie dei freni non sono inclusi, ma sono inclusi il cambio o il compressore del climatizzatore, specificando anche che non vi sarà alcun limite al numero di volte in cui la stessa parte potrà essere sostituita.

Lo ha affermato Ralph Kranz, Responsabile della fidelizzazione dei clienti e delle auto usate presso la Volvo Car Germany GmbH, che ha sottolineato a questo proposito che “Ora che i modelli Volvo sono già noti per la loro affidabilità eccezionalmente elevata, i clienti ora godono di un elevato livello di sicurezza: l’unica garanzia del settore sulle parti originali Volvo offre protezione per tutta la vita del veicolo. ”

