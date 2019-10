Voto di fiducia al bonus di 513 euro anche per anni 2017/2018, notizia dell’ultima ora

Bonus di 513 euro come ponte per il pensionamento fino all’età pensionabile, voto di fiducia in Parlamento per l’emendamento numero 11.0.18 che include i commercianti che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018, esclusi in prima battuta. Finalmente, possono tirare un sospiro di sollievo i tanti commercianti che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018. L’emendamento è stato approvato e ha ricevuto il voto di fiducia con una maggioranza di 168 “SI” e 110 “NO”. Un grande passo avanti a difesa dei diritti dei cittadini.

Bonus 513 euro in battuta finale, con voto di fiducia

Si legge nel testo approvato: ” Tornando, a seguito di approfondimenti istruttori, su alcuni emendamenti già esaminati dalla Commissione, a rettifica del precedente avviso, dichiara di non avere osservazioni per i profili finanziari, sulla proposta 11.0.18, a condizione che sia espunta la copertura finanziaria, atteso che per l’INPS la proposta non comporta oneri […]

Per chiarimenti, rimandiamo all’articolo: Bonus di 513 euro accesso anche per gli anni 2017/2018, approvazione al Senato

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062