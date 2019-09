Vuoi lasciare il lavoro? Ecco le domande da porre al tuo consulente

Sei in procinto di lasciare il tuo lavoro? Qualsiasi sia la motivazione che ti spinge a farlo, sappi che prima dovresti rivolgerti al tuo consulente finanziario. Lui ti aiuterà a prendere la decisione migliore e ti illustrerà il percorso da seguire in base alle tue necessità. Ecco le principali domande che, secondo BussinessInsider, dovresti rivolgergli.

La prima in assoluto è “Come posso avere un buon ammortizzatore e rendermi conto delle spese impreviste?”. In tal caso, il professionista vi consiglierà di verificare quanto si è risparmiato nel corso degli anni e vi spiegherà che tipo di indennità vi spetta in base al tipo di lavoro e a ciò che è previsto dalla legge. Inoltre, insieme potrete esaminare le probabili spese che potrebbero sopraggiungere nel corso dei mesi successivi alle dimissioni e calcolare quanto tempo ci vorrà per trovare un nuovo impiego. Ricordate: la pianificazione in casi del genere è fondamentale per non ritrovarsi in serie difficoltà.

Pensione

Un’altra domanda fondamentale da porre riguarda la pensione e la vostra posizione previdenziale:

chi ha investito in fondi complementari potrà verificare la propria situazione insieme al suo consulente. Qualcuno potrebbe pensare di usare i soldi messi da parte per la pensione, ma sarà il consulente a suggerirvi la scelta migliore da fare. Ricordate che è un professionista e tutto ciò che vi sarà detto non è da sottovalutare;

se si decide, invece, di avviarsi verso la libera professione, è opportuno chiedere al consulente se, in base alla vostra situazione economica, sarà possibile mettere da parte soldi per la pensione.

