Vuoi rinforzare il tuo sistema immunitario? Ecco 8 cibi che ti aiutano

Ci sono determinati cibi che aiutano molto a rinforzare il tuo sistema immunitario che a volte non conosciamo o non ci arriviamo a pensare l’importanza di quel determinato cibo. Si va dagli agrumi agli spinaci, passando dagli yogurt alle mandorle, e via via, qui ve ne elencheremo otto.

Vediamo quali sono gli 8 cibi che aiutano a rafforzare il vostro sistema immunitario

1)Gli agrumi: la vitamina C che troviamo negli agrumi, aiuta ad incrementare la produzione di globuli bianchi, fondamentali per le nostre difese immunitarie, i limoni e le arance ne hanno tantissima.

2)Gli spinaci: contengono molte proprietà benefiche per le persone, e sono betacarotene, vitamina C e antiossidanti, risultando dei buoni alleati per prevenire danneggiamenti delle cellule all’interno del nostro corpo.

3)Gli yogurt: quelli con fermenti lattici vivi aiutano molto il nostro organismo a rinforzarsi e difendersi meglio.

4)Le mandorle: contengono una buona quantità di vitamina E, antiossidante molto valido come d’altronde tutta la frutta secca.

5)Aglio: è paragonabile alla vita, è oro come beneficio per la salute, è antisettico, antifungino ed è praticamente un disintossicante naturale, tutte proprietà eccellenti per la funzionalità del sistema immunitario.

6)Broccoli: sono ricchi di potenti antiossidanti come vitamina C e vitamina E, che si mantengono meglio se non vengono cotti tanto.

7)Zenzero: ha delle fortissime proprietà antinfiammatorie, è molto utile per chi soffre di nausea, si consiglia di farne uso quando si è ammalati, rinforza molto il sistema immunitario.

8)Semi di girasole: contengono molto fosforo e sono ricchi di nutrienti, contengono magnesio, vitamina B6 e la vitamina E, eccellente per le difese immunitarie.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062