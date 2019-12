Vuoi scoprire se ti tradisce? Si può, c’è un’app per il fitness che ti aiuta

Fate attenzione alla tecnologia e ai nuovi smartwatch che hanno l’app per il fitness, vi possono creare problemi con il partner. È una storia che ha dell’incredibile e se non fosse successa veramente nessuno ci avrebbe mai creduto, raccontata poi anche da una giornalista, persona molto attendibile.

Vediamo come è stato scoperto un tradimento tramite un’app

La storia ce la racconta una giornalista americana che ha condiviso la sua storia su Twitter per dire e raccontare a tutti come ha scoperto il tradimento subito da parte del fidanzato. La colpa è stata di uno smartwatch, il dispositivo ha in dotazione una App che tiene aggiornato durante il fitness le calorie bruciate più i parametri vitali.

Alla coppia è venuta la bella idea, senza sapere quale era il rischio che potevano correre, di sincronizzare per motivarsi tra di loro durante gli allenamenti. Alla signorina è sorto il dubbio quando ha visto il grande dispendio di energie che il fidanzato esprimeva alle ore 4 di notte, improbabile che si fosse iscritto ad un corso notturno.

Una volta scoperta la magagna, le energie consumate a quell’ora di notte erano dovute ad un rapporto sessuale che il fidanzato stava avendo in quel momento; la giornalista ha raccontato tutto su Twitter ed è stato allucinante di quante storie è venuta a sapere da parte di donne che hanno scoperto di essere tradite più o meno nello stesso modo, grazie anche alla storia da lei raccontata.

Quindi questo vale per tutti gli uomini, ma vale anche per le donne, ma vale un pò per tutti i fidanzati, fate attenzione, è vero che oggi essere tecnologici è importante, ma cercate di fare attenzione, potete essere scoperti e non so se ne vale proprio la pena, a volte qualche scappatella da parte dell’uomo ma anche da parte della donna, ci può essere, non è una cosa poi così brutta, l’importante che sia e rimanga solo una scappatella.

