Vuoi una vita senza problemi di salute? Basta seguire queste 5 regole

Se si vuole scegliere di vivere senza avere problemi di salute e quanti più anni possibili, ci sono 5 regole che si possono seguire. Alla base di questa regola c’è l’alimentazione, questo vale per piccoli e grandi, frutta e verdura sono alla base del regime alimentare. La nostra vita frenetica ci porta spesso, in particolare durante la pausa pranzo, a fermarci a mangiare cose che ci fanno male alterando i livelli di colesterolo e altro. Il nostro veleno quotidiano sono gli street food, per quanto simpatici, caratteristici e veloci, sono produttori di grassi che ci fanno male.

Seguire 5 regole vi aiuta a vivere una vita senza problemi e vi allunga la vita, ecco tutti i cibi che vi possono aiutare

Nella nostra dieta si dovrebbero mangiare in una giornata 5 volte frutta e verdura, alimenti molto salutari che aiutano a prevenire malattie come il cancro. Andiamo a vedere quali sono gli alimenti che ci possono fare bene e sicuramente allungarci la vita:

1)Le carote: fanno bene alla vista e prevengono il cancro ai polmoni, alle ovaie e ai reni. Aumentano la capacità di vedere di notte, favorisce l’abbronzatura, aiuta i polmoni a smaltire le tossine, ne basta una al giorno per trarre questi benefici e tanti altri.

2)Le mandorle: sono ricche di vitamine E, una manciata al giorno porta tanti benefici tenendoli sotto controllo, la glicemia, consigliate per chi soffre di pressione bassa, aiutano in caso di stress o di un eccessivo sforzo, fanno bene alle ossa, ottime per mantenere la morbidezza della pelle.

3)L’avocado: importante per combattere il colesterolo cattivo, ottima fonte di luteina e colina, indicato per cervello, arterie e cuore, un ottimo antistress e anche per chi fa una dieta è indicato, è molto saziante.

4)Il cavolo verza: ricco di vitamina K e C, ottimo per gli occhi, la coagulazione del sangue e per il nostro sistema immunitario.

5)Il pesce azzurro: ottime le acciughe, ci proteggono da malattie cardiovascolari e aiutano la memoria. Contengono un elevato contenuto di vitamine B e E, consigliato per le donne in gravidanza, aiutano a sviluppare il feto grazie al suo grande contenuto di omega 3.

6)I pomodori: contengono vitamina A, C, K e B6, ci aiutano nella digestione, con la buona presenza di potassio, colina e vitamina C aiutano a prevenire malattie cardiovascolari. Due consigli, uno per i fumatori, mangiare uno o due pomodori ogni giorno contrasta l’effetto del tabacco e vi può aiutare a smettere, il secondo è quello di cuocerli, si aumenta il licopene e il rapporto antiossidante.

7)L’avena: regola I livelli di zucchero nel sangue e sazia molto. Livella il colesterolo, ottimo per chi soffre di insonnia, nervosismo, depressione, ottimo per gli studenti prima di fare un’esame o per gli sportivi prima e dopo uno sforzo, indicata pure per chi soffre di diabete, digestione e gastrite.

8)I fagioli: aiutano ad abbassare il colesterolo, regolano i livelli di zuccheri nel sangue, ricchi di carboidrati con un buon apporto proteico, aiutano a regolare le funzioni intestinali.

9)Gli spinaci: fanno parte di quelle verdure da mangiare tutti i giorni, ricchi di vitamine A, C e K, ottimi per la cura delle ossa, contrastano le forme tumorali della prostata, del colon e del seno, ottimi per chi è stitico e aumentare la forza dei muscoli.

10)I broccoli: buona fonte di vitamina C e K, ottimi per contrastare i rischi cardiaci, efficaci per curare la tiroide, consigliati per rafforzare le difese immunitarie, combattono la ritenzione idrica, molto saziante e poco calorici.

