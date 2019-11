WhatsApp: 7 nuovi funzioni che non conosci ancora

Ormai tutti sono social e tutti fanno uso di qualsiasi metodo per poter parlare e confrontarsi con persone in qualunque posto del mondo si trovano, uno di questi è WhatsApp. Persone di qualunque età usano questo metodo e oggi portiamo a conoscenza di 7 nuove funzioni che presto saranno disponibili.

7 nuovi funzioni di WhatsApp che non conosci ancora

1)Messaggi che si autocancellano: è un servizio richiesto a gran voce dagli utenti, da alcune indiscrezioni i messaggi che si autocancellano saranno inizialmente disponibili solo nei gruppi per poi arrivare in seguito nelle chat one to one, si imposta tramite un timer.

2)Bloccare gli inviti ai gruppi: disponibile già nella versione beta, potrebbe debuttare anche nella versione normale WhatsApp. Nelle impostazioni privacy verrà introdotta una nuova voce “Gruppi”, cliccandoci sopra con diverse opzioni e l’utente potrà decidere chi lo può invitare all’interno di nuovi gruppi.

3)Lo splash screen: sicuramente la meno importante di tutte, si tratta di inserire uno splash screen nella versione Android, in questo modo l’apertura della app sembrerà più veloce.

4)Modalità notte: se ne è parlato tanto, stiamo parlando della modalità scura di WhatsApp, gli sviluppatori ci stanno lavorando da diversi mesi e finalmente sembra arrivato il momento per vederla dal vivo almeno in versione beta. Con questa interfaccia notte WhatsApp cambierà, i colori chiari verranno sostituiti da quelli scuri, precisamente verrà usato un blu intenso per far stancare di meno gli occhi e rendere più semplice la lettura dei messaggi.

5)Stesso profilo su più dispositivi: si sta lavorando anche su come avere lo stesso profilo su più dispositivi, fino ad ora l’account personale è legato al numero di telefono e allo smartphone dove è messa la scheda sim, mentre si sta cercando di avere lo stesso account su più dispositivi e poterli usare anche contemporaneamente.

6)WhatsApp pay: gli sviluppatori sono al lavoro per lanciare al più presto questo nuovo servizio, si tratta di un sistema di pagamento digitale integrato nell’app, sarà possibile inviare anche soldi ai propri amici.

7)Nascondere lo stato: a breve vi sarà permesso di nascondere i contenuti pubblicati da utenti specifici, a breve ci sarà un aggiornamento che aggiungerà la voce “Nascondi” nel tab stato e da una finestra a scomparsa si sceglierà quali utenti far sparire.

