WhatsApp, come dire addio alle doppie spunte blu con una nuova funzione

WhatsApp è diventata l’applicazione verde della nostra vita. Abbiamo lì i nostri contatti e proprio su di esso si sviluppano. Quante volte ci siamo lamentati delle doppie spunte blu? Esse, da una parte ci permettono di capire quando un contatto ha davvero visto il nostro messaggio, mentre dall’altra parte sembrano essere delle minacce per la nostra privacy. Per fortuna, sembra che tutto il team di WhatsApp abbia ascoltato le numerose lamentele ed ha importato sulla piattaforma una nuova impostazione che permette di eliminarle.

Grazie ad essa non sarà più possibile scoprire se i propri amici hanno letto i messaggi che abbiamo inviato, anche se c’è da dire che la doppia spunta blu di WhatsApp non può essere disattivata per quanto riguarda i gruppi.

Detto questo, vediamo come fare per tutelare sempre di più la nostra privacy.

Addio alla doppia spunta blu WhatsApp sia su Android che su iPhone

C’è da dire che questa funzione realizzata dal team di WhatsApp ha un nome ed è “Conferme di lettura“.

Se la si disattiva dall’account personale, i nostri contatti non avranno più la possibilità di sapere se abbiamo letto il loro messaggio.

Di conseguenza, se disattiviamo le doppie spunte blu, neanche noi abbiamo più la possibilità di vedere se i nostri amici leggono i messaggi che inviamo loro.

Come disattivare le doppie spunte blu, i passaggi

Per quanto riguarda i dispositivi Android, si deve entrare all’interno di WhatsApp e premere sull’icona con tre puntini verticali in alto a destra.

Si arriva alla voce Impostazione e poi si deve premere su Account e poi su Privacy.

Andando verso il basso, si può trovare l’opzione “Conferme di lettura” a cui dovete togliere la spunta.

Se, invece, il dispositivo è un iPhone, bisogna fare la stessa cosa.

Quindi, si va sulle Impostazioni e si selezionano le voci Account e poi Privacy.

Dopo, si aprirà una scheda e dovete spegnere il toggle presente di fianco alla voce “Conferme di lettura”.

Subito dopo uscirà una nota con scritto: “Se disattivi le conferme di lettura, non potrai vedere le conferme di lettura delle altre persone. Le conferme i lettura vengono sempre inviate per le chat di gruppo“.

Tutto questo non è possibile per la versione WhatsApp Web.

Leggere i messaggi su WhatsApp senza essere visti

Qualora non aveste la voglia di disattivare le doppie spunte blu di WhatsApp, ci sono dei trucchi al caso vostro che vi permettono di leggere i messaggi in incognito.

I più classici sono disattivare la connessione al Wi-Fi oppure mettere la modalità aereo, subito dopo la ricezione di alcuni messaggi sulla chat.

Quando poi abbiamo voglia, possiamo riattivare la connessione Wi-Fi o disattivare la modalità aereo.

I diversi contatti che ci hanno inviato i messaggi non vedranno mai la doppia spunta blu di conferma lettura del messaggio.

