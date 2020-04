Whatsapp: come recuperare messaggi cancellati

Spesso ci capita di vedere dei messaggi eliminati nelle nostre chat di Whatsapp con la dicitura “Questo messaggio è stato eliminato“. Quante volte ci siamo chiesti come recuperare messaggi cancellati, per scoprire cosa ha rimosso il nostro interlocutore. Ora sappiamo come fare.

Come recuperare messaggi cancellati su Whatsapp

Dunque alla domanda come recuperare messaggi cancellati su Whatsapp c’è una risposta. Ovviamente, parliamo di messaggi rimossi dai nostri interlocutori. Sebbene, questa rimozione possa far supporre che il messaggio sia stato definitivamente eliminato dalla conversazione, esistono modalità per dare lustro e recupero a quei messaggi cancellati. Siano essi foto o semplici messaggi digitati. Per poter recuperare su Whatsapp messaggi cancellati, sarà necessario ricorrere ad alcune app, scopriamo quali sono.

WhatsRemoved è un’ app che ha alcune limitazioni. Ad esempio, non funziona se le conversazioni sono silenziose, se il dispositivo non è connesso a internet, se il risparmio della batteria è attivo, eccetera. WhatsRemoved chiede l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche WhatsApp sul dispositivo mobile e registra ogni messaggio ricevuto. Tuttavia, l’utente ha la possibilità di decidere quali messaggi conservare.

è un’ app che ha alcune limitazioni. Ad esempio, non funziona se le conversazioni sono silenziose, se il dispositivo non è connesso a internet, se il risparmio della batteria è attivo, eccetera. WhatsRemoved chiede l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche WhatsApp sul dispositivo mobile e registra ogni messaggio ricevuto. Tuttavia, l’utente ha la possibilità di decidere quali messaggi conservare. NotificationHistory è un’app che funziona anche in modalità aereo e senza connessione internet attiva, capace di creare un collegamento al centro di notifica del sistema. Nel quale basterà creare la voce WhatsApp, affinché il messaggio cancellato verrà svelato nella riga -android.text-

è un’app che funziona anche in modalità aereo e senza connessione internet attiva, capace di creare un collegamento al centro di notifica del sistema. Nel quale basterà creare la voce WhatsApp, affinché il messaggio cancellato verrà svelato nella riga -android.text- NovaLauncher è un’app che ci permette di navigare tra le notifiche ricevute. Basterà andare su Attività, poi su Impostazioni e selezionare Log delle notifiche. Attiverete così un collegamento alla schermata iniziale, con il solo limite, però di poter recuperare solo i primi 100 caratteri del messaggio. Quindi, impossibile leggere interamente i messaggi cancellati troppo lunghi.

Per i possessori di Android, è inoltre possibile accedere al centro di notifica del sistema operativo e controllare la cronologia di notifiche, per recuperare i messaggi cancellati, possibilmente di poco tempo fa.

