WhatsApp, consumo anomalo della batteria, cosa sta succedendo

In questa giornata molti utenti stanno segnalando un consumo anomalo della batteria e non si capisce il perché sugli smartphone Android. Il tutto sembra che abbia una causa, e da quando negli ultimi giorni gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 2.19.308 che presenta delle novità tra cui lo sblocco dell’app tramite impronta digitale.

Cosa sta succedendo a chi possiede WhatsApp con sistema Android: consumo anomalo della batteria

Navigando un pò in rete si scopre che il consumo di batteria da parte di WhatsApp è aumentato del 40% con lo smartphone che ha ridotto la sua efficienza di parecchio, sembrerebbe, sempre per quello che si dice in rete, che il problema è presente solo nella versione 2.19.308 di WhatsApp. Sembrerebbe che è proprio l’applicazione di messaggistica nuova la causa di questo problema.

I più colpiti, che stanno chiedendo spiegazioni sull’accaduto, ma che non riescono ad avere una risposta in quanto non si riesce a dare una risposta precisa, sono i possessori di Android 9 Pie, Android 10 e smartphone OnePlus, la lamentela degli utenti è che con i loro telefonini non riescono ad arrivare a fine giornata perché si scaricano.

Come si può risolvere il problema, quali sono i consigli?

Purtroppo consigli non ce ne sono, mancano le soluzioni per far tornare tutto alla normalità, comunque si è arrivati a capire che il problema viene ristretto esclusivamente all’ultima applicazione Android. Il motivo potrebbe essere che è affetta da qualche bug che fa aumentare il consumo della batteria. Anche i colleghi di Android Autorità hanno chiesto spiegazioni allo staff di App messaggistica, ma non hanno avuto nessuna risposta in merito.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062