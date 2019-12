WhatsApp dalla mezzanotte di oggi non funzionerà su alcuni telefonini

Dalle ore 00:00 del primo gennaio 2020, il canale di messaggistica WhatsApp non funzionerà più su alcuni telefonini, e precisamente su tutti quei dispositivi che usano come sistema operativo Windows Phone. Dal primo febbraio 2020 smetterà di funzionare anche per gli smartphone dove sono installati Android 2.3.7 ed iOS 7.

Andiamo a vedere effettivamente cosa succederà dal primo gennaio 2020

WhatsApp di Facebook ha motivato questa sua decisione, che è molto difficile da prendere, per cercare di offrire agli utenti le modalità migliori per poter comunicare con amici, familiari e persone care, e quindi di evolvere un pò tutto il servizio e portarlo a miglioramenti.

Gli sforzi di WhatsApp di Facebook riferendosi alle piattaforme mobili usate dalla maggior parte di utenti, sono rivolti a dare una funzionalità migliore di cui le persone hanno bisogno per poter espandere in modo migliore le app in futuro.

WhatsApp sta preparando per i suoi utenti delle novità per l’anno che verrà, parliamo di nuovi funzioni tipo, i messaggi che si distruggono in automatico o la novità della modalità scura, in particolare questa nuova funzione è attesa un pò da tutti gli utenti, anche se bisogna aspettare ancora un po’.

WhatsApp è il sistema di messaggistica più usata in tutto il mondo e nessun utente ne potrebbe fare a meno e sarebbe disposto a rinunciarci.

Purtroppo chi ha smartphone con il sistema operativo citati prima dovrà cambiarlo, WhatsApp continuerà a girare su KaiOS 2.5.1 e i suoi precedenti. Invitiamo tutti quelli che vogliono salvare le proprie chat di farlo entro la mezzanotte di oggi.

Quali sono i dispositivi che smetteranno di funzionare

Uno dei dispositivi che smetterà di funzionare sono i Windows Phone 8.0, chi ne è in possesso si consiglia di sostituirlo con un Windows Phone compatibile con l’app, con un nuovo dispositivo Android o con un iPhone.

Ecco gli altri dispositivi che smetteranno di funzionare dalla mezzanotte di oggi: Nokia S40, Blackberry OS, Blackberry 10.

