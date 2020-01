WhatsApp e Coronavirus: attenzione ai falsi allarmi sui social, ci sono finti messaggi vocali

Attenzione ai falsi allarmi con finti messaggi vocali, per ora in Italia c’è solo un sospetto che non è ancora stato accertato, è in fase di studi, è la coppia cinese in viaggio di nozze che si trova a Napoli.

Attenzione ai falsi allarmi sui social: per ora nessun caso acclarato di Coronavirus in Italia

C’è solo una crescita enorme di una psicosi del tutto infondata su possibili contagi che ci possono essere stati in Europa e in Italia del Coronavirus partito dalla cittadina cinese Wuhan.

La psicosi sta crescendo in maniera enorme e principalmente su WhatsApp dove vengono immessi falsi messaggi di presunte persone ricoverate negli ospedali a causa del Coronavirus. Ribadiamo che l’unico caso in Italia è un sospetto non ancora confermato di questo virus, è a Napoli, i sospettati sono una coppia di sposini cinesi che si trovano nella città partenopea in viaggio di nozze.

Sta viaggiando in rete un messaggio locale su un presunto caso che ci sarebbe di Coronavirus in un ospedale di Lecce. Notizia tutta falsa, sono state fatte le dovute verifiche in quell’ospedale e non risulta alcun caso di Coronavirus in atto.

Pertanto si consiglia a tutti questi signori di smetterla di fare questi scherzi cretini e senza senso e di astenersi e tagliare questa catena di Sant’Antonio che stanno solo creando panico tra la popolazione senza alcun tipo di fondamento e verità, anche perché fino ad oggi da parte delle Autorità non vi è alcuna comunicazione o segnalazione ufficiale.

Quello che possiamo consigliare, e ce ne dispiace, è quello di cercare di fare attenzione ad andare nelle attività cinesi, ci potrebbe essere rischio di contagio. Vogliamo solo ricordare per fare completa chiarezza al caso, che i primi casi di Coronavirus in Cina sono stati rilevati agli inizi di dicembre, ma la notizia è stata diffusa ufficialmente solo dal 18 gennaio.

