WhatsApp, il significato del colore dei suoi cuori

Cuore rosso, cuore giallo, cuore verde, cuore viola, cuore nero: ai nostri occhi ogni emoticon del cuore è simile all’altro e non ci diamo tanta importanza. O meglio, forse gliela diamo, ma secondo sempre un nostro gusto personale che non tiene conto delle “regole” vere e proprie. Sembrerà assurdo, ma i cuori che usiamo nei messaggi di WhatsApp hanno un loro significato; non sono messi, quindi, lì a caso per un puro fatto “estetico” del messaggio. Dopo aver letto questa assurda, ma anche curiosa scoperta del mondo di WhatsApp, cambierà del tutto il vostro modo di cliccare su un cuore rosso rispetto ad un cuore viola.

WhatsApp e le sue emoji, i cuori colorati hanno un proprio significato

Non sappiamo se i cuori siano le emoticon più usate nei messaggi di WhatsApp, ma sicuramente è probabile che almeno una volta all’anno voi le usiate nei vostri messaggi, soprattutto di auguri.

Tali cuori, che come abbiamo detto hanno un loro significato in base non solo al colore ma anche in base alla loro forma, possono anche fungere da intero messaggio.

Questo è quanto dice Emojipedia, un sito dedicato al linguaggio delle emoji, il quale riporta in modo molto scrupoloso il significato che si cela dietro a colore e forma di un cuore.

Iniziamo dal cuore di color viole: esso è simbolo di amore impossibile, un amore di tipo proibito, che deve essere celato per forza.

A differenza, il colore rosso, quello classico dell’amore, non ha bisogno di tante spiegazioni: esso è simbolo di un amore corrisposto, possibile, vero ed autentico, anche se potrebbe essere espressione di desiderio.

Per molti il cuore giallo, per via del suo colore, è l’ideale da inviare ad un amico o parente. In realtà, tale cuore è simbolo di un amore che non vede riserve, condizioni, non ha bugie e nemmeno risentimenti.

Il colore verde, invece, è simbolo di crescita ma ha anche un significato più intimo: è simbolo di fertilità, che può essere intesa in qualsiasi modo.

Per gli amanti del blu, per quelli che hanno una venerazione per questo coloro e che lo usano anche su WhatsApp, c’è una brutta notizia.

Il cuore dal colore blu indica una passione finita all’interno di una relazione, e che la storia venga trascinata tanto per.

Anche il cuore nero sta attravesando un periodo di grande successo; a tratti è più usato di quello rosso.

Già dal suo colore è possibile capire come il cuore nero sia simbolo di perdita, dolore, lutto, ma questa non ferma coloro che sono amanti in generale di simile colore.

Il cuore spezzato indica un amore finito ed il dolore che deriva dallo stesso.

Altra emoji molto usata su WhatsApp è quella dei cuori che fluttuano. Essi non sono l’alternativa al cuore rosso, ma indicano una relazione a distanza.

Il cuore in crescita indica un sentimento che cresce, oltre al battito del cuore degli innamorati quando si vedono.

Il cuore con le stelle gialle attorno indica un amore capace di svegliare gli altri, di farli sognare, di portare luce.

Il cuore col fiocco non è solo un’altra alternativa a quello rosso: esso esprime il fatto di poter dare la vita alla persona amata.

Infine, c’è il cuore trafitto da una freccia: quella di cupido che dice di essere degli innamorati persi!

