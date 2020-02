WhatsApp messaggio vocale sul conoravirus: complotto tra America e Francia contro Cina e Italia, è una fake

Sta girando nelle chat WhatsApp nel gruppo delle mamme un messaggio vocale di un signore che dice di conoscere tutta la verità sul coronavirus, vi riportiamo parte del messaggio, logicamente è una fake news.

Messaggio vocale su WhatsApp: la verità sul coronavirus

Il messaggio inizia così: “Ciao Peppe, ti spiego una cosa che nessuno sa, io la verità la so tutta quanta, io mi interfaccio con tutti Russia Cina nei Balcani dove lavoro e ho tanti amici, adesso ti racconto tutta la verità e tu la puoi divulgare. Innanzitutto, il coronavirus che cos’è, è un virus, c’è ne sono sei e del tutto innocui, non è vero niente di quello che si legge. In Cina è tutto normale, tutte le persone morte sono 336, persone già malate e con problemi. I cinesi mangiano topi scarafaggi, serpenti rane e non hanno igiene, avete mai visto le analisi di un cinese, una ves, una pcr, una immunoglobuline con anticorpi, sono malati già di loro”.

Il complotto sul coronavirus

Il messaggio continua “Perché l’Italia e Cina hanno un personaggio in comune Luigi di Maio l’accordo con “la via della seta” permetteva all’Italia di essere in prima posizione e ha bruciato la Francia. La Francia insieme alla Cina nel 2014 nella città dove è scoppiato il focolaio di coronavirus, aprì un laboratorio di genetica. Dalla Francia partirono tre provette di coronavirus per testarlo […]. Cosa hanno pensato di fare, dopo aver sperimentato i vari test perché ha una mortalità zero è un virus inutile, non hanno pensato di elaborare un vaccino. Inoltre il tampone faringeo è per i batteri e non per i virus” e continua con tutte una serie di specifiche […].

Ed ecco che arriva al complotto reale: “Pochi mesi prima l’America aveva messo i dazi alla Cina, perche era arrivata come prima potenza del mondo e quindi stava facendo le scarpe all’America. L’America ha detto alla Cina che gliela avrebbe fatta pagare, e come? L’unica cosa da fare è mettersi d’accordo con la Francia, quindi un francese è andato nel laboratorio ha rotto una provetta con il coronavirus e il medico si è infettato così il virus è circolato.

Il medico è l’unica persona giovane morta, perché lo hanno ucciso, gli hanno iniettato nel sangue il virus. Il risultato che i cinesi sono stati messi in ginocchio con un controllo dell’economia e poi hanno pensato all’Italia infettando i paesi del nord più industrializzati, Lombardia e Veneto. Insomma, hanno fatto crollare le borse e ci hanno tagliato fuori per far crollare la nostra economia. Tutto perché di Maio ha firmato l’accordo nel 2014 “la via della seta”.

Coronavirus: messaggio vocale WhatsApp, è una fake news

Insomma, un discorso lunghissimo e pieno di contraddizioni e stupidaggini. Serve solo a spaventare le persone e creare fake news che tutti ascoltano.

Non credete ai messaggi di chi dice di sapere la verità e inventa complotti solo per il gusto di creare panico.

E inoltre, anche se dicono di farli girare, non lo fate sono solo fake news non contribuite a diffondere paura nelle persone.

