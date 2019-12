WhatsApp, modalità scura: ecco quando arriva

Siamo agli ultimi accorgimenti, siamo in piena dirittura d’arrivo per quanto concerne la modalità notte di WhatsApp, arriverà nella versione beta per Android. Queste notizie ci vengono date dai ragazzi WABetainfo, ben informati sulle novità di messaggistica.

Ecco la modalità scura di WhatsApp, vediamo come si attiva e quando arriva

È da tempo che gli sviluppatori di WhatsApp si stanno applicando con denaro e tempo per giungere alla fine e portare l’applicazione al termine, anche se non è stato facile, spesso hanno dovuto azzerare tutto il lavoro fatto e iniziare daccapo. Sembra però che ci siamo quasi, manca solo la data ufficiale che comunque dovrebbe essere nel 2020, le varie sezioni di WhatsApp sono già state adattate alla modalità scuro.

Sempre da parte dei ragazzi di WABetainfo si è proceduto a permettere alla modalità scuro di essere applicata anche sugli smartphone Android che posseggono l’aggiornamento ad Android 10. All’interno del codice sorgente 2.19.353 sono mostrate alcuni immagini del funzionamento del dark mode e si potrà attivare direttamente dall’app della nuova sezione “Tema” e potrà essere fatto direttamente dall’utemte. Cliccandoci su si aprirà una schermata con tre opzioni: chairo, scuro e risparmio energetico.

La cosa da fare è quella di impostare lo smartphone su risparmio energetico, sarà direttamente WhatsApp in automatico a decidere il tema secondo il livello di batteria, così di conseguenza, quando lo smartphone sta per scaricarsi, WhatsApp si tingera’ di nero. Per chi usa lo smartphone quotidianamente ed ininterrottamente avrà dei benefici sulla durata della vita dello smartphone, infatti questa nuova opzione prolunghera’ del 30% la vita degli smartphone.

La dark mode non è stata ancora rilasciata su WhatsApp, è probabile che bisognerà aspettare almeno l’inizio del 2020, mentre per la versione beta ci vorrà meno tempo per vederla attiva, infatti è probabile che gli utenti iOS e Android la potranno vedere nel giro di qualche settimana.

WhatsApp: dal 31 dicembre non sarà più disponibile su alcuni smartphone

