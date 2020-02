WhatsApp, non rispondete al messaggio, virus in chat

Gira un messaggio in chat dell’applicazione di messaggistica WhatsApp, fate attenzione a non aprire questo messaggio, si potrebbe perdere l’account. Vogliamo ricordare e confermare che WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate in tutto il mondo ed è l’applicazione che convince tante persone a comprare un telefonino per un abbattimento dei costi nella comunicazione.

Non rispondete al messaggio di WhatsApp che non conoscete, potrebbe essere un virus

WhatsApp ha il vantaggio sia sui messaggi che su voce di non costare niente all’utente, infatti basta una connessione internet e senza spendere un centesimo si può comunicare con tutti. Ogni giorno milioni di utenti comunicano con parenti, fidanzate, amici mandando messaggi, foto e video in tutto il mondo. È proprio per questo motivo che i rischi che si corrono sono molti, ci sono in giro molti malintenzionati che cercano di creare dei virus per rubare dati ai consumatori.

Bisogna fare attenzione ad un messaggio che sta girando su WhatsApp, sempre mandato dalla stessa applicazione, bisogna fare attenzione a non aprirlo, è molto pericoloso, dice così: “Hey! Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un sms. Puoi inviarmi il codice nel messaggio? Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”.

Se fate quello che vi viene detto con questo messaggio, non farete altro che consegnare all’hacker il vostro account, i vostri messaggi, le vostre foto, e di seguito tutti i vostri contatti e la vostra cronologia con i dialoghi fatti con tutti.

Il servizio tecnico di WhatsApp sta cercando di risolvere questo problema per cercare di arginare e cautelare i cittadini di questo problema molto pericoloso che potrebbe arrecare danni all’utente molto gravi.

Lo ribadiamo il concetto, fate molta attenzione, se ricevete qualche messaggio che vi sembra strano dalla messaggistica WhatsApp, non apritelo, lasciatelo stare.

