WhatsApp, possiamo sapere con chi interagiamo di più? Ecco come

Come ben sappiamo i nostri telefonini hanno molte funzioni che noi non conosciamo, o meglio forse lo sappiamo pure ma non ne facciamo uso. Una delle domande che ci potremmo porre, è sapere se esiste una funzione nei nostri telefonini che ci dicono con chi interagiamo di più. A questa domanda ci si può rispondere e il risultato potrebbe anche darci delle sorprese.

Andiamo a vedere, tramite WhatsApp, con chi interagiamo più spesso

A questa domanda diamo subito una risposta dicendo che tutti possono sapere qual è la loro frequenza ad interagire con altri, bisogna solo fare dei passaggi con il proprio telefonino. Iniziamo ad andare sulla schermata principale di WhatsApp dove ci appare l’app della messaggistica, andare su Impostazioni e cliccare su Utilizzo dati e archivio. Adesso non resta altro che aspettare l’elaborazione della lista sia delle persone che dei gruppi con i quali si interagisce.

Se si vuole sapere come viene stilata questa classifica, ve lo spieghiamo subito. Il calcolo non conta solo i messaggi scritti, viene preso in considerazione il peso dei file. Cosa significa? Significa che nel conteggio possono avere una grossa importanza foto e video, per non parlare dei gif, i messaggi vocali e gli adesivi, che a loro volta vanno aggiunti ai messaggi fatti di solo scrittura determinando quindi il totale del risultato.

Molte volte, specialmente chi si trova in molti gruppi, il risultato potrebbe essere falsato perché i gruppi sono quelli che risultano interagisce di più tra di loro, pensare ad un gruppo di famiglia, della classe, di lavoro.

Ma anche a questo ci può essere una soluzione, con Utilizzo archivio si possono ad andare ad eliminare le singole chat che inoltre ci danno il quadro di chi ci manda contenuti che poi vanno a riempire la memoria del telefonino, e in questo caso scegliere cos’è da cancellare per noi inopportune.

WhatsApp: ecco come risolvere i problemi più comuni

