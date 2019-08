WhatsApp “ruberà” ad Instagram la funzione boomerang

WhatsApp a breve, si prepara a rubare ad Instagram una delle sue funzioni più divertenti, si tratta del boomerang. Sappiamo che negli ultimi tempi, WhatsApp è in continua evoluzione, infatti ne parlavamo già tempo fa, che la nota app sta sperimentando molte novità, che le permetterà di essere più competitiva nei confronti di Telegram, l’altra celebre applicazione che permette di mandare messaggi istantanei dal cellulare e che, mese dopo mese, sta prendendo sempre più piede.

Vediamo di quale novità stiamo parlando che ci proporrà WhatsApp

Parè che WhatsApp introdurrà una nuova funzione copiata direttamente da Instagram, si tratta del boomerang, secondo quanto riportato dal sito WABetainfo, in futuro gli utenti di WhatsApp potranno divertirsi nel realizzare quei video di pochi secondi che, su Instagram, sono sempre più apprezzati. Per il momento non si hanno ancora notizie certe di quando questa funzione sarà disponibile. È molto probabile che non sarà disponibile per il composto aggiornamento previsto per il prossimo novembre, sembra proprio che verrà prima rilasciata quella per il sistema IOS, e solo dopo un poco di tempo quella per Android. Si deduce che bisognerà aspettare un po’ di tempo, intanto per chi ha Instagram, si può cominciare ad allenare.

WhatsApp, sapevate di poter mettere la password per non essere spiati?