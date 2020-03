Whatsapp stato: video con limitazioni

A causa degli intasamenti di connessione, in questo periodo di confusione e smarrimento, dovuto al Coronavirus, Whatsapp limiterà i video per il proprio stato.

Whatsapp stato di durata ridotta

Per evitare di intasare le linee e le reti, Whatsapp ha deciso di limitare la durata a 15 secondi dei video condivisi sul proprio stato. Una scelta, quella di ridimensionare le proprie potenzialità che è toccata anche a piattaforme streaming, come quella Disney+, approdata proprio a fine marzo anche in Europa. La scelta di whatsapp è volta ad ottimizzare la fluidità dei server, evitando di intasarli con video troppo pesanti e di limitare il traffico tra gli utenti connessi. Al momento, però, tale limitazione è applicata solo in India, dove gli utenti sono particolarmente numerosi.

Whatsapp stato di 15 secondi invece di 30 secondi

Fino ad oggi, anche in Italia, lo stato Whatsapp ha una durata massima di 30 secondi, ma presto, il modello scelto in India potrebbe raggiungere il resto del mondo. La durata, come detto, è ridotta dai 30 secondi ai 15 secondi, questa la scelta attuata da Facebook per la sua app di messaggistica telefonica. Non sappiamo se questa scelta, presto possa arrivare anche nel nostro continente, ma si sa, quello che conta su Whatsapp è poter contattare i propri contatti, più che condividere video, foto, stati d’animo. Per quello, meglio intasare altri social, come Instagram e Facebook. O, forse, sarebbe meglio non intasare neanche quelli, con o senza Coronavirus.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube