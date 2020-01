Whatsapp, trasferisci account: la nuova funzione

Con il nuovo aggiornamento Beta la più nota app di messaggistica telefonica Whatsapp aggiunge la funzione Trasferisci Account al sistema Android, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Whatsapp: la nuova funzione “trasferisci account”

Il nuovo aggiornamento Whatsapp 2.20.14 ha apportato la nuova funzione trasferisci account. Una modalità comoda per permettere all’utente di trasferire il proprio account Whatsapp da uno smartphone all’altro senza necessitare di una nuova registrazione. Questo significa che con la funzione “Trasferisci Account”, la nota app di messaggistica istantanea non sarà più vincolata al telefono utilizzato. Va comunque detto che al momento la funzionalità “Trasferisci account” non è ancora disponibile. Trattandosi però di uno strumento simile a quello già presente per iPhone e che tale funzione è stata rintracciata analizzando l’aggiornamento ultimo di Whatsapp, è molto probabile che essa venga diffusa e attivata ufficialmente.

Ulteriori novità sulla’ aggiornamento Whatsapp 2.20.14

In ogni caso, l’ aggiunta della modalità Trasferisci account, non sarà l’ unica novità dell’ultimo aggiornamento Whatsapp, a cui si aggiungono l’ inserimento della Dark mode, ovvero con lo sfondo buio, per favorirne la leggibilità negli ambienti poco illuminati. Inoltre, la versione Beta aggiornata di Whatsapp prevede un miglioramento della ricerca per le sticker ed una nuova opzione di “Cancella messaggi” che permetterà di eliminare i messaggi nelle chat di gruppo, dopo un periodo di tempo. Anche queste novità, comunque dovrebbero essere attive in un futuro prossimo, forse nel giro di poche settimane.

