Wind All Inclusive Smart, minuti, SMS e 40GB per i nuovi clienti

Wind pensa ai futuri clienti e lo fa presentando una nuova offerta, la Wind All Inclusive Smart, con la quale il cliente, attraverso una nuova SIM, potrà avere sempre minuti, SMS e traffico dati. Insomma, il classico pacchetto che fa felice qualsiasi cliente. In particolare, stiamo parlando della Wind All Inclusive Smart Easy Pay, attivabile presso tutti i punti vendita del gestore.

Se passi a Wind con la Wind All Inclusive Smart Easy Pay avrai minuti, SMS e traffico dati

Tutti coloro che sono intenzionati ad abbandonare il proprio vecchio gestore per quello arancione ci sono numerose offerte Passa a Wind ricche di minuti, SMS e Giga di traffico dati.

Tra tutte quelle presenti vi citiamo la Wind All Inclusive Smart Easy Pay che si presenta come una delle promozioni maggiormente convenienti.

Infatti, la stessa ci permette di avere:

-Minuti illimitati verso tutti i numeri

-200 SMS verso tutti i numeri

-40 GB di traffico dati

Per quanto riguarda i costi, l’offerta prevede una spesa di 14,99 euro al mese, automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito o conto corrente.

Tale costo, previsto per il rinnovo, permette di avere anche alcuni dei servizi aggiuntivi, ovvero:

-l’SMS MyWind,

-il servizio di navigazione hotspot,

-il servizio di Segreteria Telefonica.

All’inizio ci sarà una spesa da sostenere la quale comprende la nuova SIM e l’attivazione dell’offerta.

Parlando della nuova SIM, il suo costo ammonta solitamente a 10,00€ ed è necessario mantenerla attiva per almeno 24 mesi.

In caso contrario il gestore procede con l’addebito di 27,00 euro inizialmente scontati dal costo di attivazione che ammonta a 4,99 euro, anziché 31,99 euro.

Infine, tutti coloro che non desiderano saldare il costo mensile tramite carta di credito o conto corrente possono richiedere la versione Basic dell’offerta che permette di saldare il costo di rinnovo tramite credito residuo, anche se le soglie previste sono più basse.

