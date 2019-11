Wind, appetitosa offerta: 100 GB e minuti ed SMS illimitati a 9,99 euro/mese

È la volta di Wind che propone a suoi ex clienti una appetitosa offerta, si chiama windback di Wind, prevede minuti ed SMS illimitati con 100 GB a 9,99 euro al mese, prevede anche la possibilità di essere attivata contestualmente all’opzione Easy Pay così da poter raddoppiare il traffico dati disponibile.

Che cosa prevede la windback

La windback in fase di promozione viene chiamata Wind All Inclusive Special 50 e prevede una tariffa mensile di 9,99 euro al mese e son inclusi i seguenti servizi:

1)SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

2)50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G, 100 GB con Easy Pay

3)Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali

4)Servizio SMS MyWind

L’attivazione dell’offerta prevede un contributo una tantum di euro 11,99, nel caso in cui la SIM non rimanesse attiva almeno 24 mesi, un ulteriore addebito finale di 27,00 euro, 15,00 euro se nonA è stata attivata con Easy Pay. Easy Pay prevede il pagamento della tariffa mensile con addebito con carta di credito o su conto corente. La promozione è proposta agli attuali clienti Lycmobile e ad alcuni clienti ex Wind. Se volete delle informazioni in proposito rivolgetevi ad uno dei centri autorizzati Wind.

