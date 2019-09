Wind con All Inclusive offre minuti, SMS e Giga a partire da 11,99€ al mese

La categoria di Passa a Wind presenta ancora per un po’ di tempo le offerte All Inclusive, che sono state recentemente prorogate dal gestore. In questo modo il gestore permette ai nuovi clienti di procedere con l’attivazione fino al 29 Settembre, a meno che non ci siano ulteriori modifiche in futuro. Tutti quelli che vogliono passare al gestore arancio e che desiderano richiedere una delle numerose promozioni appartenenti al pacchetto possono ancora recarsi in uno dei negozi del gestore e acquistare la nuova SIM Wind.

Detto questo, vediamo di seguito quali sono le migliori offerte All Inclusive che sono ancora disponibili e come ottenerle.

Quali sono le migliori promozioni Passa a Wind?

Tutte le promozioni che si trovano all’interno del pacchetto Wind All Inclusive sono disponibili per tutti i nuovi clienti, ma in particolare soprattutto ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

In questo caso stiamo parlando della Wind All Inclusive Young, disponibile anche in versione Easy Pay.

Questa risulta essere la promozione è la più conveniente dato che permette di ottenere minuti, SMS e fino a 60 GB a soli 11,99 euro al mese.

Le stesse soglie si trovano nella promozione Wind All Inclusive. Tale offerta è indirizzata a tutti i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM, anche se prevede una spesa di 16,99 euro al mese.

Tutti i clienti che procedono con l’attivazione di una delle due opzioni fino ad ora citate, richiedendo l’addebito del costo mensile sul credito residuo, avranno in cambio i seguenti servizi:

-Minuti illimitati verso tutti i numeri

-200 SMS verso tutti i numeri

-30 GB di traffico dati

Se poi si decide di scegliere di sostenere la spesa mensile tramite carta di credito o conto corrente, e richiedendo quindi le offerte in versione Easy Pay, si può ottenere in cambio i seguenti servizi:

-Minuti illimitati verso tutti i numeri

-SMS illimitati verso tutti i numeri

-60 GB di traffico dati

