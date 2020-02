Wind, ecco la super offerta per Carnevale

È appena passato San Valentino dove un pò tutti gli operatori telefonici si sono sbizzarriti a regalare offerte e promozioni a tutti i fidanzati, e già si studia cosa proporre ai propri abbonati. Ora ci troviamo nella settimana di Carnevale ed è giusto che si pensi agli utenti per regalare qualche offerta, Wind lo fa, fino al 25 febbraio si può usufruire di una super offerta per gli amanti dei Giga, che adesso andremo a vedere.

Wind, per Carnevale offre 100 Giga a solo un euro

Wind per Carnevale ha deciso di offrire agli abbonati che cercano e che usano più Giga, e non sono pochi, una super offerta che li aiuti in questo, praticamente fino al 25 febbraio si potranno attivare 100 Giga al prezzo simbolico e speciale di un euro.

I 100 Giga acquistati si andranno a sommare a quelli Giga che già si hanno nella propria promozione e dureranno per 24 ore, e Wind ha pensato che la richiesta dei 100 Giga ad un euro può essere effettuata ogni giorno fino al 25 febbraio 2020, sempre con la stessa modalità.

Questa soglia extra che sarà richiesta dall’utente potrà essere utilizzata sia per quanto riguarda la rete 4G che per quella 4,5G, logicamente potrà essere condivisa usando il proprio hotspot personale con chiunque si vuole. L’unica restrizione, se così la vogliamo chiamre, è che non potrà essere usata per la connessione in roaming dall’estero.

Questa promozione 100 Giga per Carnevale fino al 25 febbraio 2020, la potranno attivare tutti coloro che sono abbonati con Wind e che riceveranno in questi giorni un SMS informativo. Per accettare questa forma di bonus non dovranno fare altro che rispondere DAY100 al messaggio ricevuto dalla stessa Wind.

Dato che si tratta di una promozione strettamente creata per il Carnevale, arrivati all’ultimo giorno di possibile attivazione, e cioè il 25 febbraio, non saranno più previste proroghe.

