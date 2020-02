Windows 10: nuovo look per icone

E’ giunto il tempo di un refresh per Microsoft, per cui le icone di Windows 10 presto avranno un look nuovo per stare al passo con gli altri software e donare un cromatismo più vivace a tutto il sistema operativo.

Windows 10: icone aggiornate per alcune app

Stando alle ultime indiscrezioni giunte dalla casa Microsoft, sembrerebbe che l’azienda voglia rifare il look alle icone del proprio sistema, in favore di nuove versioni che siano più in linea con le app della concorrenza e al passo coi tempi. Un design che possa sposarsi anche con il nuovo look di Office evitando che l’insieme possa stonare. Quindi una soluzione del genere è diventata quasi necessaria per garantire una migliore amalgama. Si dovrebbe trattare, dunque di un aggiornamento di colori più vivaci per tutto il sistema.

Quando avverrà il passaggio al nuovo look?

E’ dal 2015 che Windows 10 non fa un restyling del proprio look, quindi il cambio si farà a breve. Saranno aggiornate le icone del calendario, della calcolatrice, così come quelle della posta. Una breve e rapida svecchiatura, dunque, nulla di trascendentale per il nuovo look di Windows 10. Non è ancora stabilita la data di rinnovamento e se occorrerà un nuovo aggiornamento per gli utenti, ma le indicazioni sembrano far pensare ad uno svecchiamento piuttosto prossimo. Non resta che attendere e godersi il nuovo dinamismo cromatico di Windows 10, probabilmente già entro i prossimi mesi di questo 2020.

