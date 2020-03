WINDtre dona alla croce rossa contro il Coronavirus

In questo periodo di grande difficoltà per tutto il paese e per molta parte del mondo, contro il Coronavirus, anche la nota azienda di telefonia, Windtre ha deciso di donare fondi alla croce rossa.

Windtre: donazioni alla croce rossa di un milione di euro

La nota casa, nata dalla fusione tra Wind e Tre Italia, ha deciso di mettere in campo la propria solidarietà e forza per aiutare la lotta contro il Coronavirus, donando ben un milione di euro alla croce rossa. Un impegno di sostegno nato dai dipendenti e dai vertici di WindTre, per agevolare il sostegno ad un paese che rischia il collasso sanitario. Inoltre la nota azienda di telecomunicazioni cercherà di essere attiva anche con la donazione di smartphone e tablet nei presidi ospedalieri e nei punti di operazione della croce rossa, per agevolare le comunicazioni tra pazienti ricoverati e parenti.

Una donazione sostanziosa per uscire presto dall’ incubo Coronavirus, dunque, quella che WindTre ha messo sul piatto, con la speranza di risollevare presto le sorti ospedaliere e sanitarie del nostro paese. Uno sforzo che ha accomunato, con diverse tipologie di donazioni, molte case di telefonia e tecnologia in questo ultimo mese. Anche i fondi raccolti per le donazioni dal colosso WindTre saranno aggiunti all’operazione, per incrementare ulteriormente il sostegno. La speranza, dunque è quella di una crescente solidarietà tra aziende e multinazionali per uscire quanto prima da una piaga sanitaria e presto anche economica.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube