X Factor 13 anticipazioni 2° LIVE: ospiti e assegnazioni brani, chi sarà l’eliminato?

Giovedì 31 ottobre 2019, va in onda il secondo Live del talent X Factor 13 presentato da Alessandro Cattelan. Come di consueto, la puntata sarà trasmessa in diretta tv su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti di questo secondo appuntamento.

Gli ospiti del 2° Live Show di X Factor 2019

Lewis Capaldi e i Maneskin sono gli artisti che si esibiranno sul palco. Il primo canterà il brano Someone You Loved con gli 11 concorrenti ancora in gara. La band è stata concorrente dell’edizione n.11 di X Factor nel 2017, ma la vittoria lei è stata soffiata da Lorenzo Licitra. Tuttavia, come tutti ben sapete, hanno poi preso la scena della musica italiana con i loro successi discografici.

Anticipazioni puntata del 31 ottobre 2019

Nel primo Live di X Factor 13, il giudice della categoria Under Donne, Sfera Ebbasta, ha subito l’eliminazione di una sua concorrente: Mariam Rouass. Chi sarà il cantante eliminato nel secondo Live? A rischiare di più è un’altra concorrente delle Under Donne, Giordana Petralia, salvata in extremis dal quinto giudice speciale della puntata scorsa, Mika. Ma non c’è nulla da dare per scontato, anche i favoriti possono finire nel mirino del televoto.

Assegnazioni brani per il 2° Live

I giudici hanno assegnato i brani che i propri concorrenti dovranno cantare sul palco per la seconda puntata dei Live Show di X Factor 13 di giovedì 31 ottobre 2019.

Sfera Ebbasta (Under Donne), ha assegnato a Giordana Petralia il brano di Lana Del Rey “Summertime Sadness”. A Sofia Tornambene “Fix You” dei Coldplay.

Malika Ayane (Under Uomini) ha asssegnato la canzone “La notte” di Arisa a Lorenzo Rinaldi. A Davide Rossi “In alto mare” di Loredana Bertè. Ad Enrico Di Lauro “Clieli Immensi” di Patty Pravo.

Samuel (Gruppi) ha assegnato ai Sierra “7 rings” di Ariana Grande. Ai Seawards “Clock Go Forward” di James Bay. Per i Booda “Take ü there” di Skrillex, Diplo feat.Kiesza.

Chiudiamo con le assegnazioni delle canzoni di Mara Maionchi (Over). Nicola Cavallaro dovrà esibirsi in ” Old Town Road” di Lil Nas X, Billy Ray Cyrus. Eugenio Campagna canterà “Scomparire” di Giovanni Truppi. Infine, Marco Saltari salirà sul palco con “My sweet Lord” di George Harrison.

