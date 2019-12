X Factor 2019: la vincitrice è Sofia Tornambene

L’ultima puntata di X Factor al Mediolanum Forum di Milano si è conclusa con la vittoria di Sofia Tornambene al termine di una gara molto combattuta e tirata. Sotto uno spettacolo eccezionale fatto di luci, effetti speciali, balletti e tanta euforia e entusiasmo da parte del pubblico si è chiusa questa edizione di X Factor. Ospiti eccezionali della serata, Robbie Williams, Ultimo e Lous and the Yakuza.

La vincitrice di X Factor 2019 è Sofia Tornabene: ecco come sono andate le cose

La vittoria della 17enne Sofia Tornambene è arrivata dopo una serata lunga ed entusiasmante sul palco del Medialanum Forum di Milano. I finalisti del talent targato Sky erano 4, esattamente quelli che avevano superato tutte le prove fino ad adesso. Per la prima volta nella storia di X Factor c’erano due finalisti della stessa categoria, erano quelli della band della squadra di Samuel, ossia i Booda e Sierra. Per la squadra di Malika invece era presente sul palco Davide Rossi, a rappresentare la categoria under Donna ci ha pensato Sofia Tornabene squadra capitanata da Sfera Ebbasta, per quanto riguarda Mara Maionchi è arrivata in finale senza concorrenti.

La serata è iniziata subito con i concorrenti che hanno cantato, il primo ad uscire è stato il concorrente di Malika Davide Rossi, arrivato così quarto. Al terzo posto si sono piazzati la coppia i Sierra capitanati da Samuel. Arrivati in finale i Booda e Sofia, se la sono giocata con un inedito, che ha visto la ragazza 17enne prevalere sui Booda e vincere così l’edizione di X Factor 2019.

Durante la gara ci sono stati vari superospiti, il primo ad esibirsi, che poi si è ripetuto anche alla fine, è stato Robbie Williams, che si è esibito con tutta la famiglia X Factor. Poi è toccato ad Ultimo che ha mandato in estasi tutto il pubblico del Mediolanum Forum, è stato impressionante l’emozione e il trasporto che trasmette questo ragazzo nonostante la sua giovane età, si è dilettato a cantare prima un pò di sue canzoni, e poi in anteprima assoluta ha cantato il suo nuovo disco “Tutto questo sei tu”. Ha chiuso come terzo superospiti la stella nascente della musica internazionale Lous and the Yakuza, con una performance eccezionale.

Chi è Sofia Tornambene

Nata a Civitanova Marche 17 anni fa è timida e delicata, ma su palco ha una forte forza espressiva, molto giovane e ambiziosa. La sua passione per la musica gli viene trasmessa dal padre, musicista di jazz. Le sue prime lezioni di canto le inizia a 8 anni, studia pianoforte ma a differenza del padre quello che la attira è il genere pop. Altro hobby le arte marziali.

Da due anni scrive i suoi pezzi, sono fatti delle sue esperienze e dell’adolescenza, di amicizia, di amore e l’inedito che porta a X Factor è suo e racconta questo. L’altra sua esperienza l’ha fatta a Sanremo Young 2019, era la favorita ma è arrivata terza.

