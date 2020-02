Xbox One: edizione rossa e come vincerla

La Microsoft ha realizzato una esclusiva edizione di Xbox One in colorazione rossa con il logo di Air Jordan, ovvero il marchio Nike con il logo di Michael Jordan. Ma come riuscire ad ottenere l’esclusiva console?

Xbox One: Air Jordan version

La xbox one in questa versione a tiratura limitata, vanta colori e forme che ricordano quelli delle nuove scarpe della Nike, ovvero Air Jordan III Retro U che giungeranno sul mercato in questa seconda metà di mese. La brutta notizia è che Microsoft non ha fabbricato molte di queste Xbox One, le quali verranno di fatto distribuite come parte di un give away che la società ha organizzato e che terminerà il prossimo 27 febbraio. Una edizione limitata da vincere, insomma. Ma come riuscire ad ottenerla?

Come vincere Xbox One rossa: edizione Air Jordan

Per provare ad accaparrarsi la versione speciale in edizione limitata della Xbox One Air Jordan, occorrerò retwittare sul social del cinguettio, l’ hashtag #Xboxsweepstakes e pregare fervidamente che Microsoft scelga il vostro cinguettio, al quale potrete abbinare un messaggio personalizzato, magari per far ulteriore leva sulla sorte e sulle preferenze. Sembrerebbe che Microsoft e Nike abbiano, comunque realizzato anche le versioni black con striature zebrate e la versione white striata della Air Jordan Xbox One. Non è la prima volta ad ogni modo che Xbox si assembla ad un altro brand in un’ edizione limitata, come accadde nel caso di Xbox One S che commemorò Paul Walker o nelle versioni unite al marchio Fortnite.

