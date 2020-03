Xbox series X: caratteristiche e specifiche

Sono state finalmente rivelate le caratteristiche e le specifiche tecniche della Xbox Series X, una news che tiene in allarme e incuriositi milioni di gameplayer nel mondo. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Xbox Series X: caratteristiche della console attesissima

Microsoft ha dunque ufficializzato le caratteristiche delle componenti della nuova Xbox Series X, una serie di specifiche tecniche che fanno drizzare le antenne a tutti gli appassionati di console e videogiochi di ultima generazione. Andiamo a scoprire, nello specifico, quali caratteristiche completeranno il quadro della nuova console. L’uscita della Xbox Series X è prevista per la fine del 2020, sebbene le tempistiche non sono certificate, a causa dei danni ingenti che il Coronavirus sta causando al mondo. E anche sul mercato di uscite tecnologiche. Le dimensioni saranno 15,1 x 15,1 x 30,1 cm ed un peso di quasi 4 kg e mezzo, ma scopriamo le ulteriori specifiche tecniche.

Larghezza banda memoria: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Memoria interna: 1 TB Custom NVME SSD

Memoria: 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Memoria esterna: USB 3.2 External HDD Support

Drive ottico: 4K UHD Blu-Ray Drive

Memoria espandibile: 1 TB Expansion Card

Queste, dunque le principali e allettanti specifiche tecniche della Xbox Series X, la sua potenza di calcolo sarà doppia rispetto alla precedente Xbox one. Parrebbe essere la più performante console sul mercato, superiore anche alla diretta concorrente della Playstation. Non resta che attendere ulteriori passi verso la seconda metà di questo 2020 per il definitivo lancio della nuova console.

