Xbox Series X e PS5: le caratteristiche dei dev-kit

Sono attesissime per questo 2020 le nuove console PS5 e Xbox Series X, nella speranza che le tribolazioni dovute al Coronavirus non ne causino eventuali rinvii. Andiamo a scoprire quali sono le specifiche e le caratteristiche dei dev-kit delle nuove console.

PS5 e Xbox Series X: caratteristiche del dev-kit

Un tester avrebbe diffuso in rete le caratteristiche tecniche dei nuovi dev-kit delle due console più attese dell’universo. In attesa di avere definitive conferme e nella speranza che non arrivino rallentamenti dalla Cina, a causa del temutissimo e insidioso Coronavirus, andiamo a scoprire le suddette specifiche per entrambe le console.

Xbox Series X caratteristiche dev-kit

GPU: 11,8 TFLOPS (RDNA 1.5)

CPU: AMD Zen 2 da 3,7 GHz

Memoria: 16 GB di RAM GDDR6 + 4 GB DDR4

Archiviazione: SSD da 1 TB e con velocità di 3,8 GB/s

Banda passante: 596 GB/s

PS5 caratteristiche dev-kit

GPU: 12,6 TFLOPS (RDNA 1.5)

CPU: AMD ZEN 2 da 3,6 GHz

Memoria: 18 GB di RAM GDDR6 + 4 GB DDR4

Archiviazione: SSD da 500 GB e con velocità di 5,5 GB/s

Banda passante: 576 GB/s

Si dovrebbe trattare della versione definitiva dei dev-kit delle due console, ma al momento è bene prendere queste caratteristiche come dei “rumors”. Si potrebbe ben dire che il processore della console Microsoft sia superiore a quello della Sony, che invece dovrebbe avere una archiviazione SSD raddoppiata, inoltre va ricordato che la Sony avrebbe puntato molto sulla tecnologia di Ray Tracing per la sua PS5, una tecnologia che permette una maggiore attenzione al dettaglio ai raggi di luce sulla superficie. Il duello tra le due concorrenti è già aperto.

