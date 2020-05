Xbox series X: videogiochi per smart delivery

La Microsoft ha annunciato un nuovo sistema di vendita per la sua Xbox Series X, che uscirà alla fine di questo 2020. Trattasi di smart delivery, in pratica con l’acquisto di un videogioco per Xbox One ne ricevi una copia in digitale per la prossima console.

Xbox series X: smart delivery, cos’è?

Smart Delivery è ciò che permetterà di rendere compatibili videogiochi di nuova uscita, sia con la Xbox One che per la prossima Xbox Series X, in modo da permettere ai videogiocatori di possedere una doppia copia dell’acquisto. Possibile per giocarci con la console attuale e quindi con la console che uscirà a fine anno, nel caso volesse acquistarla. La rivoluzionaria console di casa Microsoft ha ben pensato, dunque di tenere il mercato pepato, sebbene è noto che i videogiochi (di vecchia uscita) di Xbon One e Xbox One S saranno compatibili con la nuova console, non sarà così per tutti i prossimi in uscita.

Videogiochi disponibili in smart delivery per Xbox

Al momento, solo un breve elenco di videogiochi è incluso in questa iniziativa di smart delivery della Microsoft, per rendere compatibili giochi di ultima generazione con i modelli di Xbox Series X e la attuale Xbox One. Scopriamo quali sono i titoli privilegiati per questa tipologia di acquisto.

Assassin’s Creed Valhalla

Call of the Sea

Chorus

Cyberpunk 2077

Halo Infinite

Hellblade 2

Dirt 5

Scarlet Nexus

Second Extinction

The Ascent

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Dunque, se e quando acquisterete la nuova console Xbox Series X, avrete l’upgrade gratuito di questi titoli, avendoli acquistati per la vostra console Xbox One. Un metodo agevolissimo per iniziare, fin da ora a pregustare il futuro della console Microsoft partendo dal presente. Non resta, dunque che valutare i vostri ordini e mettervi il joypad in mano, pronti a giocare.

