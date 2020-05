Xiaomi, coupon sconto: il codice per la festa della mamma

La cinese Xiaomi ha deciso di celebrare la festa della mamma, il prossimo 10 maggio, con un coupon sconto. Scopriamo di cosa si tratta e come ottenere il codice sconto del coupon per celebrare le nostre mamme o per fare un regalo a noi stessi.

Xiaomi celebra le mamme con tante offerte

La nota azienda di smartphone cinese, ha ben deciso di fare regalo gradito a tutte le mamme con uno sconto su coupon per diversi acquisti. Le offerte, sul proprio store saranno applicabili fino al giorno 10 maggio, ovvero domenica prossima, in cui cade la festa della mamma. Il codice sconto è mamma2020 che dovrete inserire al momento dell’ acquisto online, sul sito apposito. Tuttavia, il coupon sconto è applicabile su determinati prodotti acquistabili sul sito, ma non su tutti. Un’ idea praticamente per regalare alle vostre mamme, o anche a voi stessi, un dispositivo della casa cinese più stimata al momento. Andiamo a scoprirne di più sui prodotti Xiaomi acquistabili.

Quali prodotti sono acquistabili col codice sconto?

Come detto in precedenza, bisognerà dare con attenzione un’occhiata a quali prodotti, sullo store Xiaomi sono scontabili e quali no. Tra i prodotti scelti e quindi selezionabili per lo sconto speciale spiccano sicuramente tra tutti lo smartphone Redmi 8A a 99,90€, ma anche il modello Redmi Note 8T a 169,90€ e il Redmi Note 8 Pro a 199,90€. In più, ci sono anche Redmi Note 9S a 229,90€, Xiaomi Mi 10 a 899,90, ma come detto gli sconti non finiscono certo qui. Per farvi cosa gradita, meglio recarvi sullo store apposito e sbirciare per bene le alternative, le opzioni, le soluzioni se volete fare acquisti vantaggiosi, anche per fare regali, entro il prossimo 10 maggio. Insomma, una festa della mamma all’ insegna della tecnologia Xiaomi e del vantaggio economico, per chi fosse in vena di shopping o necessita nuovi smartphone.

