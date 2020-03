Xiaomi Mi 10: data di uscita in Europa

E’ stata svelata dunque la data di uscita in Europa per i due nuovi smartphone Xiaomi Mi 10, ce lo rivelano dalla Germania.

Xiaomi Mi 10: uscirà a fine marzo in Europa

Dalla Germania hanno rivelato le nuove indiscrezioni sulla prossima uscita in Europa della serie di nuovi smartphone della cinese Xiaomi, ovvero gli Xiaomi Mi 10 e il suo modello Pro. Saranno presentati il 27 marzo ad un evento e lo stesso giorno saranno anche immessi sul mercato europeo. L’ evento verrà trasmesso in streaming e lo si potrà seguire sui canali Twitter, Facebook e YouTube della Xiaomi. A tutto ciò dovrebbe seguire anche un evento dal vivo, probabilmente in bilico per il Coronavirus, ma ancora non è accertato il luogo. Probabilmente accadrà a porte chiuse.

Dunque, i due nuovi modelli della casa cinese, particolarmente attesi sul mercato, soprattutto dai fan della stessa Xiaomi giungeranno in Europa dal 27 marzo. Si parlava al tempo, di un’uscita per i due top smartphone già a fine dicembre scorso, da quando durante l’evento di Qualcomm dedicato alla presentazione dei nuovi chip, la Xiaomi aveva fatto sapere che il Mi 10 avrebbe accorpato il processore Snapdragon 865. E, invece, sarà la primavera a portarli. Si tratterà di due device di sicuro alto livello, il cui prezzo, al momento, pare toccherà i 1.000 euro. Ma bisogna ancora attendere definitive conferme, magari il giorno stesso del suo lancio in streaming.

