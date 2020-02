Xiaomi Mi 10: Sarà annunciato a febbraio

Xiaomi annuncerà il suo nuovo smartphone, lo Xiaomi Mi 10 il prossimo 13 febbraio e sarà fatto online, senza presentazione al pubblico, a causa dei rischi del Coronavirus. Scopriamo di più sul nuovo modello della casa cinese.

Xiaomi Mi 10: uscita e caratteristiche

Era previsto un evento con circa 3.000 partecipanti per la presentazione del nuovo Xiaomi Mi 10, ma il distributore cinese ha deciso di presentare il nuovo modello online, per evitare i rischi del Coronavirus che sta tenendo in scacco l’intera nazione e preoccupando anche il mondo intero. La data prevista è il 13 febbraio. Dovrebbero essere due i modelli di smartphone in 5G, ma il più atteso rimane il nuovo Mi 10, del quale sono annunciate alcune caratteristiche. Lo Xiaomi Mi 10 avrà uno schermo dual edge con refresh rate di 120 Hz ed un forellino nella parte superiore, a sinistra, in corrispondenza della fotocamera frontale. La fotocamera principale del nuovo Xiaomi Mi 10 avrà un sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel, lo stesso del Mi Note 10. Saranno invece quattro le fotocamere posteriori.

Ulteriori caratteristiche di Xiaomi Mi 10

Il nuovo Xiaomi avrà un sistema di raffreddamento del materiale in rame e grafite, si avvalerà di un processore Snapdragon 865 octa core ed oltre al sistema 5G integrerà il sistema operativo Android 10 corredato di interfaccia MIUI 11, ovviamente sarà implementato da lettore di impronte digitali e porta USB di tipo C. Dunque, non resta che attendere pochi giorni, nel cuore di febbraio, per l’uscita del nuovo gioiello della Xiaomi.

