Xiaomi Mi 10 serie ecco l’uscita in Italia

Arriveranno anche in Italia i nuovi Xiaomi Mi 10, annunciati a febbraio nel proprio paese, in Cina. Saranno i modelli Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite a sbarcare nel nostro paese.

Xiaomi Mi 10, i tre smartphone top di gamma in Italia

I due smartphone Xiaomi Mi 10 e la versione Mi 10 Pro hanno caratteristiche simili. Entrambe dispongono di un TrueColor DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), un refresh rate di 90 Hz e supporto HDR10+. Entrambe i modelli hanno una fotocamera frontale da 20 megapixel. Sia per Mi 10 che per Mi 10 Pro la dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 865, a cui si abbina il modem Snapdragon X55 5G, 8 GB di RAM LPDDR5 e uno storage di 128/256 GB UFS 3.0.

Ulteriori curiosità e data di uscita in Italia di Xiaomi Mi 10

Saranno diverse invece le fotocamere posteriori. Sebbene la principale fotocamera avrà un sensore da 108 megapixel per entrambe, le restanti tre fotocamere saranno da 20, 12 e 8 mp per Xiaomi Mi 10 Pro, mentre il modello “normale” avrà sensori da 13, 2 e 2 mp. I due modelli Mi 10 saranno in vendita dal 7 aprile, rispettivamente al prezzo di 999,99 euro per il Pro da 256GB e al prezzo di 899,99 per il Mi 10 da 256GB. Non è ancora ufficiale invece la data di uscita della versione Lite, che nella versione da 64 GB di storage costerà 399,99 euro. Tutti i dispositivi della serie Mi 10 della Xiaomi avranno sistema Android 10 con interfaccia MIUI 11.

