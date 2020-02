Xiaomi Mi Mix Alpha: è in arrivo

Uscirà al momento in India il futuristico e costoso smartphone Xiaomi Mi Mix Alpha, con fotocamera da 108 megapixel ed un’estetica affascinante. Ma andiamo a scoprirne le sue avveniristiche caratteristiche principali.

Xiaomi Mi Mix Alpha: caratteristiche e specifiche

Il nuovo smartphone cinese della nota Xiaomi ha trovato il suo sbocco in Cina, dove ha iniziato la vendita. Stiamo parlando dell’avveniristico Xiaomi Mi Mix Alpha, uno smartphone dotato di processore Snapdragon 855+ octa core e di ben 108 megapixel per la fotocamera più ambiziosa al mondo, rilasciata prima di ogni altra concorrenza, seppur il Redmi Note 10 (della stessa Xiaomi) gli ha rubato il primato di uscita sul mercato. Ma quali sono le principali caratteristiche dello smartphone Xiaomi? Scopriamole assieme. Oltre alla fotocamera principale, è composto da altre due fotocamere, rispettivamente di 20 e 12 megapixel.

Le componenti hardware dello Xiaomi Mi Mix Alpha si completano con il già citato processore Snapdragon 855+ed una capienza di 12 GB di RAM, uno storage di 512 GB, un modem 5G per supportare la nuova tecnologia di connettività ed una possente batteria da 4.050 mAh dotata di ricarica rapida da 40 Watt. Inoltre, il suo dispositivo è ricoperto da Sorround display. Non sappiamo ancora se e quando arriverà anche in Italia, questo gioiellino degli smartphone cinesi, ma possiamo prevedere che il suo prezzo di lancio non sarà, molto probabilmente, inferiore ai 2.500 Euro.

