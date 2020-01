Xiaomi Mi Mix Alpha: uscita e caratteristiche

Doveva approdare entro dicembre il futuristico e ingegnoso Xiaomi Mi Mix Alpha, essendo stato annunciato a fine settembre del 2019, ma la sua uscita sarà posticipata.

Xiaomi Mi Mix Alpha: quando uscirà?

Non è ancora dato sapere a quando sarà posticipata l’uscita del portentoso e futuristico Xiaomi Mi Mix Alpha. Il suo produttore cinese non si è sbilanciato in merito, pur confermando la sua uscita, molto probabilmente nel 2020. Ma quanto è atteso e perché è così futuristico il prossimo smartphone di casa Xiaomi? Andiamo a scoprirlo.

Xiaomi Mi Mix Alpha: caratteristiche

Il prossimo Xiaomi Mi MIX Alpha è considerato un concept phone, ma il suo produttore aveva promesso la sua commercializzazione, sebbene in quantità limitata, considerato il costo di produzione e quindi il prezzo finale (circa 2.560 euro). Al momento bisognerà attendere ancora l’ufficialità del lancio, invece. Lo Xiaomi Alpha possiede uno screen-to-body ratio del 180,6%, essendo coperto quasi interamente dallo schermo, ad eccezione fatta di una striscia verticale che ospita il flash dual LED e le sue tre fotocamere, una delle quali con il famoso sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel, utilizzato anche nel recente Xiaomi Mi Note 10. Le ulteriori due fotocamere hanno sensori da 20 e 12 megapixel, con un obiettivo grandangolare ed un teleobiettivo con zoom ottico 2x.

Avrà un solo pulsante, quello di accensione, mentre per il volume sarà utilizzato il touch a sensore. La cover che protegge le fotocamere è in vetro e ceramica, mentre la lega di titanio comporrà le parti inferiori e superiori del frame.

