Xiaomi news: applicazione per rilevare terremoti

Xiaomi ha annunciato nel corso del Mi Developer una nuova funzione, una sorta di app, sviluppata dall’ industria cinese, per rilevare i terremoti e avvisare in brevissimo tempo dell’arrivo della scossa sullo smartphone.

Xiaomi: una funzione salva vite?

Ormai, tra app e device di ogni tipo, la tecnologia sta facendo quotidianamente passi da gigante. Gli smartphone continuano ad annoverare funzioni e applicazioni di ogni sorta per contribuire al benessere ed al progresso dei suoi possessori. Arriva, dunque dalla Xiaomi, attraverso le ultime news legate all’ annuale Mi Developer tenutosi in queste ore, la curiosa app che rileva un imminente scossa. Sarà dunque una funzione in grado di prevenire le sciagure?

Al momento dei test sono stati fatti con la collaborazione dell’Istituto Care-Life di Chengdu, nello Sichuan, ovviamente in Cina. Un istituto specializzato nel rilevamento e nell’avvertimento immediato di calamità naturali. Proprio la zona del Sichuan è una delle più colpite dai terremoti nell’intera area cinese. Stando ad una iniziale fase di lancio e disponibilità di questa nuova funzionalità riguarderà di certo proprio questa zona il primo monitoraggio che Xiaomi attuerà per la sua applicazione.

In seguito Xiaomi estenderà l’uso dell’applicazione e di ulteriori test in altre aree del paese, Resta ancora non accertato, invece, se questa funzionalità sarà esportata anche al di fuori dei confini della grande muraglia cinese. Al momento resta una news piuttosto suggestiva e perchè no, innovativa per contribuire al miglioramento della tecnologia sugli smartphone. Almeno per quelli in dotazione in Cina, per ora. Staremo a vedere, in seguito.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube