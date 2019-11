Xiaomi news: smartphone con doppio display in arrivo

Xiaomi, noto marchio di smartphone cinesi, in grossa ascesa negli ultimi anni, starebbe preparando un novo cellulare con il doppio display, uno sul fronte e l’altro sul retro.

Xiaomi, news futuristiche per un nuovo smartphone

Si rincorrono voci dal web per cui la nota casa di telefonia cinese starebbe passando al vaglio il brevetto di uno smartphone col doppio display. Dovrebbe comporsi di una parte anteriore che sia full screen, con delle cornici portate alla massima riduzione e sarebbe privo di qualsiasi tipo di notch.

Il nuovo (ipotetico) smartphone sarà dotato di un led di notifica ed un sensore di prossimità. Mentre la fotocamera dovrebbe essere integrata nel display secondario, tuttavia di piccole dimensione, utilissimo in prospettiva selfie.

Secondo le indiscrezioni trapelate sul nuovo progetto Xiaomi, il display di questo nuovo smartphone double display (proviamo a chiamarlo così) potrà naturalmente essere visibile l’ora e la data col calendario e quasi certamente anche notifiche e gli eventuali controlli per un player musicale. Mentre dal lato opposto, in un inserto dalla forma simile a quella del display, dovrebbero esserci ben quattro fotocamere. In pratica numero identico di sensori che Xiaomi ha utilizzato anche nel brevetto di un nuovo smartphone pieghevole. In mezzo ai due quadrati, un po’ più in basso, ci sarà il flash LED.

Xiaomi news e aggiornamenti sul nuovo smartphone saranno perpetrate in corso venturo, in attesa che il brevetto non resti solo un rumors segreto che la casa cinese tenga in naftalina per più tempo del necessario. Staremo a vedere nelle prossime news legate al mondo Xiaomi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube