Xiaomi: nuovi prodotti al lancio

Xiaomi ha avuto la pensata del momento, quella di lanciare nuovi prodotti per la sua azienda specializzata in smartphone. La casa cinese ha pensato bene di commercializzare una lavastoviglie smart e deodoranti.

Xiaomi: nuovi prodotti differenti in vendita

Si è data allo smart home la Xiaomi, casa celeberrima al mondo globalizzato per i suoi smartphone che negli ultimi anni stanno gareggiando fianco a fianco con Huawei per contrastare il predominio Samsung e Apple. Dunque, l’azienda cinese, già fattasi apprezzare da noi italiani per aver donato scatoloni con migliaia di mascherine per l’emergenza Covid-19, stavolta ha messo in commercio nuovi prodotti, come lavastoviglie smart, deodoranti e sterilizzanti. Insomma, Xiaomi si è data alla casa, in un periodo in cui bisogna stare a casa. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Xiaomi, lavastoviglie smart e non solo

Trattasi di una Xiaomi MIJIA Internet Dishwasher quella messa in commercio dall’azienda cinese, al prezzo di 1.299 yuan, ovvero circa 170 euro. Mentre la versione da 8 set costerà un pochino di più. Il modello più capiente di questa ingegnosa smart lavastoviglie può contenere fino a 64 stoviglie, con la possibilità di effettuare il lavaggio vero e proprio solo quando l’elettrodomestico è pieno, con risparmio di acqua ed elettricità. Ma non finiscono qui le novità per i nuovi prodotti della Xiaomi. Ovvero una lavastoviglie portatile, capace di supportare una sterilizzazione fino a 75°.

Ma, se non bastasse tra i nuovi prodotti Xiaomi, troviamo anche un dispositivo per ambienti, deodorante e sterilizzante. Ha un costo di circa 8 euro, arriva dalla piattaforma crowdfounding di Xiaomi, ovvero la Youpin. Trattasi di Viomi Deodorizer and sterilizer, il quale ha tra le sue caratteristiche la possibilità di sterilizzare piccoli ambienti con biossido di cloro (ClO2), eliminando i batteri comuni che si trovano nel frigorifero. Insomma, una nuova svolta per la casa a marchio Xiaomi, ancora c’è da capire quando e se arriveranno sul mercato italiano, questi prodotti.

