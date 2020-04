Xiaomi Redmi 8A: a prezzo bassissimo su Amazon

E’ giunto al minimo sindacale il costo dello Xiaomi Redmi 8A su Amazon, incluso di spedizione gratuita, per gli abbonati al servizio di Amazon Prime. Lo smartphone cinese potrebbe andare a ruba.

Xiaomi Redmi 8A: a meno di 100 euro su Amazon

Smartphone dal range piuttosto buono, lo Xiaomi Redmi 8A costerà soltanto 97,99 euro su Amazon Prime, con uno sconto di circa 40 euro rispetto al suo prezzo basico precedente. Il telefono della nota casa cinese vanta tra le sue caratteristiche un design a goccia con display infinity da 6.22 pollici protetto da Gorilla Glass; la risoluzione è una buona HD da 1520 x 720 pixel per 270 PPI e contrasto di 1500: 1. Sarà disponibile in tre versioni, per quanto riguarda il colore, ovvero blu, nera e rossa. Si prospetta un buon successo di acquisti nelle prossime ore, soprattutto in epoca in cui fare acquisti a prezzo vantaggioso potrebbe diventare un’ esigenza notevole.

Altre caratteristiche dello smartphone Xiaomi

Il modello in questione, lo Xiaomi Redmi 8A si avvale di un processore Snapdragon 439 in modalità octa core. Vanta una fotocamera frontale da 8 megapixel, mentre quella posteriore è da 12 Megapixel con riconoscimento intelligente di 27 scene, autoscatto e Modalità “Bellezza.” Ha una memoria di 2GB RAM e 32 GB di memoria espandibile con microSD. Per quanto riguarda il versante del software, il dispositivo si avvale di MIUI 10, basato su sistema Android 9, aggiornabile tranquillamente al più recente MIUI 11. Completano la dotazione il supporto a LTE e il sensore GPS. La versione che proponiamo è quella Internazionale. I colori, come detto saranno tre, con una leggera oscillazione (di pochi euro) di prezzo, l’uno dall’altro. Insomma, se siete in cerca di uno smartphone affidabile, economico e di più che discreta qualità, questa occasione su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Ma sarà meglio affrettarvi, prima che vada a ruba nelle prossime ore o giorni.

